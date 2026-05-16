Servizio Civile in Basilicata | 330 giovani in gara per 166 posti

In Basilicata, sono stati presentati circa 330 candidati in vista dei 166 posti disponibili nel servizio civile. Le prove di selezione si terranno tra le città di Potenza e Matera, con colloqui che valuteranno le competenze e le motivazioni dei giovani interessati. I candidati sono stati sottoposti a una prima fase di valutazione, e ora si attende il calendario ufficiale per le sessioni di colloquio. I posti disponibili rappresentano una quota limitata rispetto ai partecipanti.

? Domande chiave Come si svolgeranno i colloqui tra Potenza e Matera?. Chi sono i candidati che competono per i pochi posti?. Perché il numero delle domande è aumentato così tanto?. Cosa accadrà ai vincitori dopo la formazione di settembre?.? In Breve Colloqui a Potenza e Matera fino all'8 giugno per i candidati.. Giannino Romaniello e Gianleo Iosca coordinano le attività del Csv Basilicata.. Attività operativa prevista per settembre dopo il percorso formativo obbligatorio.. Nuovo bando per il Servizio Civile Universale già pianificato per il 2027.. Lunedì 18 maggio iniziano i colloqui per il Servizio Civile Universale a Potenza e Matera, con 330 candidati in gara per occupare 166 posti tra i progetti promossi dal Centro Servizio al Volontariato della Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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