Servizi psichiatrici nel Reggino | Usb denuncia una pericolosa vacatio amministrativa
L'Usb di Reggio Calabria ha diffuso una nota in cui segnala una situazione critica nei servizi psichiatrici della zona. La denuncia si basa su una comunicazione inviata dalla cooperativa sociale Città del Sole al presidente della regione e al dipartimento salute. Secondo quanto riportato, ci sarebbe una mancanza di interventi amministrativi adeguati che potrebbe mettere a rischio la qualità e la sicurezza dei servizi offerti. La questione si trova ora sotto l’attenzione delle autorità competenti.
Usb Reggio Calabria ha ricevuto per conoscenza la nota trasmessa dalla cooperativa sociale Città del Sole al presidente Occhiuto e al dipartimento salute della Regione Calabria, con la quale viene rappresentata una situazione che, se confermata nei termini esposti, appare di estrema gravità e non. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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