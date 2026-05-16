Serie C l' ora X è scoccata | al PalaBoccioni è tempo di gara uno di finale playoff contro Rossano
Al PalaBoccioni si disputa la prima partita della finale playoff di Serie C femminile tra le squadre di casa e Rossano. Dopo un periodo di preparazione e una pausa, le ragazze della Puliservice, guidate dall'allenatore Franco Giglietta e dal suo assistente Luciano Azzarà, affrontano questa importante sfida. La gara rappresenta l'inizio della serie che decreterà la squadra campione del campionato di categoria. Le due formazioni si sfidano per ottenere un vantaggio nella serie di finalissima.
Inizia la serie di Playoff, la finalissima del campionato di Serie C Femminile. Dopo un lungo lavoro, ed una pausa salutare, le amaranto della Puliservice di mister Franco Giglietta e del suo assistente Luciano Azzarà giocano una gara uno importantissima. Le amaranto hanno il fattore campo a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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