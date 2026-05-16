Dopo una lunga stagione, l’Union Brescia si prepara ad affrontare i playoff di Serie C, con l’obiettivo di qualificarsi in Serie B. La squadra si presenta al via con la consapevolezza delle proprie forze e della strada percorsa, determinata a dare il massimo per ottenere il risultato sperato. La fase finale del campionato rappresenta un’occasione importante per il club di affrontare le sfide decisive, con la volontà di lasciare il segno in questa parte della competizione.

Finalmente anche per l’ Union Brescia è arrivato il momento di cominciare il cammino playoff: in palio un posto in Serie B. Domani alle 20 la squadra di Corini giocherà l’andata dei quarti di finale a Casarano. Il tecnico traccia il punto della situazione dopo tre settimane di attesa: "Il tempo è volato perché abbiamo lavorato in maniera molto intensa. Sono contento di quello che abbiamo fatto e di come hanno risposto i ragazzi". L’allenatore biancazzurro, che solo oggi verificherà le condizioni definitive di Mallamo e Sorensen, inquadra la doppia sfida con il Casarano: "Bisogna rispettare gli avversari, ma dobbiamo anche avere consapevolezza di chi siamo noi e di come ci siamo preparati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie C. Brescia, il sogno è ancora possibile: "Ai playoff consapevoli di chi siamo»

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