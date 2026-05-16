Serie C al via la semifinale del campionato | grande sfida tra Dierre e Gela

Domenica 17 maggio alle 19 si svolge la semifinale del campionato di Serie C unica Calabria-Sicilia. La partita si gioca nel Palalivatino di Gela e vede affrontarsi le squadre di Dierre e Gela. Questa sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, che si preparano a contendere un passaggio alla finale. La gara si svolge in un ambiente con una buona affluenza di pubblico e si prevede un match combattuto tra due squadre che puntano alla vittoria.

Finalmente ci siamo. Domenica 17 maggio, alle ore 19, nello splendido scenario del Palalivatino di Gela, inizia la semifinale del campionato di Serie C unica Calabria-Sicilia. E se al sabato, un giorno prima, inizierà la serie tra la favorita Alfa Catania e la sorprendente Virtus Trapani. 🔗 Leggi su Today.it

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