Serie C al via la semifinale del campionato | grande sfida tra Dierre e Gela

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio alle 19 si svolge la semifinale del campionato di Serie C unica Calabria-Sicilia. La partita si gioca nel Palalivatino di Gela e vede affrontarsi le squadre di Dierre e Gela. Questa sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, che si preparano a contendere un passaggio alla finale. La gara si svolge in un ambiente con una buona affluenza di pubblico e si prevede un match combattuto tra due squadre che puntano alla vittoria.

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Finalmente ci siamo. Domenica 17 maggio, alle ore 19, nello splendido scenario del Palalivatino di Gela, inizia la semifinale del campionato di Serie C unica Calabria-Sicilia. E se al sabato, un giorno prima, inizierà la serie tra la favorita Alfa Catania e la sorprendente Virtus Trapani. 🔗 Leggi su Today.it

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