Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel Playoff Semifinale Andata Telecronisti Prime Video OneFootball

Da digital-news.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella stagione 202526 della Serie B si svolgono le semifinali dei playoff con le partite di andata tra Juve Stabia e Monza, trasmesse in diretta su Prime Video e OneFootball, e tra Catanzaro e Palermo, anch’esse visibili sui medesimi canali. Gli incontri sono programmati in orari stabiliti e sono commentati dai telecronisti delle piattaforme di streaming. La copertura permette agli appassionati di seguire in tempo reale le fasi iniziali di questa fase decisiva del torneo.

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Playoff Serie B Semifinali Andata: orari, partite e telecronisti di Juve Stabia - Monza e Catanzaro - Palermoin diretta su Prime Video e OneFootball. LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - PLAYOFF SEMIFINALE ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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