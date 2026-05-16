Serie B 2025 26 - Diretta DAZN Semifinale Andata | Palinsesto e Telecronisti

La semifinale di andata dei playoff di Serie B 202526 sarà trasmessa in diretta su DAZN, con le partite tra Juve Stabia e Monza e tra Catanzaro e Palermo. Gli incontri si svolgeranno in orari stabiliti e saranno commentati dai telecronisti della piattaforma. La programmazione prevede la copertura completa degli eventi, con dettagli sui palinsesti e sui professionisti coinvolti. La trasmissione consentirà agli appassionati di seguire le fasi cruciali della competizione.

Playoff Serie B in diretta su DAZN: orari, telecronisti e dettagli di Juve Stabia - Monza e Catanzaro - Palermo. Il sogno Serie A sempre più vicino La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano? qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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