Il 17 maggio 2026, al termine della partita tra l’Inter e l’Hellas Verona prevista alle 15 a San Siro, sarà trasmessa su Pluto TV la festa dello scudetto della squadra campione d’Italia della stagione 20252026. La trasmissione si svolgerà subito dopo la conclusione dell’incontro, offrendo agli spettatori un momento di celebrazione e festa per la conquista del titolo di campione nazionale. La partita rappresenta l’evento conclusivo di questa stagione di Serie A.

La festa dell’Inter Campione di Italia sarà trasmessa su Pluto TV: il 17 maggio 2026, al termine del match contro l’Hellas Verona previsto a San Siro per le 15.00, il bus scoperto dei nerazzurri attraverserà Milano per festeggiare insieme ai tifosi lo scudetto numero 21. Una stagione straordinaria per l’Inter, culminata il 13 maggio con la vittoria contro la Lazio e la conquista della decima Coppa Italia, che ha permesso ai nerazzurri di completare il doblete stagionale. Tifosi, appassionati e curiosi potranno seguire la festa sul canale Inter 247 disponibile su Pluto TV, la piattaforma gratuita di Paramount. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Serie A 2025/2026: la festa dello scudetto dell’Inter arriva su Pluto TV

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La Festa Scudetto dell'Inter Campione dItalia per la 21esima volta

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