Serale di Amici anticipazioni della finalissima 17 maggio | chi sono i finalisti gli ospiti e tutti i premi in palio

La sfida tra i concorrenti di Amici 25 si avvicina alla conclusione e il 17 maggio è prevista la finale del programma. Sono stati annunciati i nomi dei finalisti che si contenderanno il titolo quest'anno. Durante la serata sono previsti diversi ospiti speciali, pronti a esibirsi sul palco. In palio ci sono premi in denaro e opportunità di carriera nel mondo dello spettacolo. La diretta si svolgerà in un contesto di grande attenzione mediatica, con molte aspettative sul risultato finale.

La corsa verso la finalissima di Amici 25 è ormai agli sgoccioli, ma Maria De Filippi ha deciso di cambiare ancora una volta le carte in tavola. Per evitare il duello diretto con la finale dell’Eurovision Song Contest, l’ultimo appuntamento del talent slitta a domenica 17 maggio. Una scelta ormai. 🔗 Leggi su Today.it

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AMICI 25 - ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 9 MAGGIO - ECCO CHI SONO I FINALISTI

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#amici25 #anticipazioni #spoiler 8° Puntata Serale Semifinale registrazione giovedì #7maggio2026 differita sabato #9maggio2026 Studio 8 Elios Mediaset via Tiburtina Roma Finale Ballo 17 maggio 2026 @ alessio_di_ponzio @ nicola.marchionni @ emyf1 x.com

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