Nel corso di un interrogatorio nel 2025, un carabiniere coinvolto in un procedimento di corruzione ha dichiarato di non sapere se le microspie fossero installate solo su una delle auto appartenenti a un ufficiale degli investigatori. L’uomo ha anche ammesso di non avere competenze specifiche in merito alle intercettazioni e ha definito se stesso “un asino” riguardo a questa questione. La vicenda si collega alle indagini che coinvolgono l’ufficiale e altri soggetti nel procedimento giudiziario.

Il carabiniere, sentito dai pm nel 2025 nel procedimento di corruzione nei confronti di Mario Venditti, ammette: «Le microspie solo su una delle auto di Andrea Sempio? Non me ne intendo. Per me i fascicoli sono tutti uguali». Chi ama la cronaca nera e le serie crime sa che gli omicidi più efferati e mediatici vengono affidati ai migliori investigatori su piazza. Ma dieci anni fa, a Pavia quando è arrivato il momento di riaprire le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi dovevano avere finito gli specialisti. Niente Squadra mobile della Polizia, niente Nucleo investigativo dei carabinieri, niente Scientifica, né Ris. I magistrati devono avere... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sempio, il capo degli investigatori: «Sulle intercettazioni sono un asino»

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Delitto Garlasco, le intercettazioni su Sempio - 1mattina News 07/05/2026

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