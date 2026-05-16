Sempio è un pazzo o un innocente senza paura

Mesi fa, durante un’intervista a un uomo chiamato Andrea, notai come il suo atteggiamento fosse sorprendentemente tranquillo. I suoi avvocati avevano deciso di non far conoscere le domande in anticipo, e lui rispose senza mostrare segni di esitazione o dubbio. La scena si svolse nel contesto di un programma televisivo chiamato “Dieci minuti”, dove si trattarono questioni di interesse pubblico. La sua reazione e il modo di rispondere rimasero impressi, sollevando interrogativi sulla sua personalità.

Mesi fa, a «Dieci minuti», intervistai Andrea. I suoi avvocati non vollero sapere le domande prima e lui rispose a tutto con naturalezza disarmante e privo di esitazioni. Una tale fermezza può essere dettata solo dalla follia o dalla totale consapevolezza di non aver colpe. Nicola Porro aveva deciso di lasciare per una quindicina di giorni. Nelle riunioni preparatorie dei giorni precedenti si cercava un tema per iniziare l’avventura con un ospite tale da compensare di suo la mia inesperienza. Sapendo della competenza sul tema Garlasco di uno degli autori, il collega Stefano Zurlo, lo implorai di tentare una missione impossibile, quella di avere in studio Andrea Sempio che, salvo un precedente e fugace passaggio da Bruno Vespa, non si era mai concesso a un confronto televisivo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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