Secondo voi l' asse Trump-Xi può portare a una pace in Iran?

Una domanda che circola tra gli osservatori riguarda la possibilità che un accordo tra le amministrazioni di due grandi potenze possa influenzare la situazione in Iran. La discussione si concentra sulle potenziali conseguenze di un’intesa tra i leader di Stati Uniti e Cina, con alcuni che vedono questa come un’opportunità per favorire stabilità nella regione, mentre altri restano scettici. Attualmente, non ci sono annunci ufficiali o accordi pubblici che confermino un'azione congiunta in questo senso.

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