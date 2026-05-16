Se muoio… Trump sciocca il mondo le parole del presidente Usa
Una lettera segreta è stata trovata nel cassetto del Resolute Desk nello Studio Ovale, scritta dal presidente degli Stati Uniti. Il documento non è stato divulgato pubblicamente e si sa che è stato ideato per essere aperto esclusivamente in caso di morte dell’autore. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto della lettera né sulla sua data di scrittura. L’oggetto di questo scritto rimane sconosciuto fino a quando non verrà aperto in circostanze specifiche.
Una lettera segreta custodita nel cassetto del celebre Resolute Desk dello Studio Ovale. Non un semplice messaggio istituzionale, ma un documento destinato a essere aperto soltanto nello scenario più drammatico: la morte di Donald Trump. A rivelarne l’esistenza è stato Sebastian Gorka, capo dell’antiterrorismo dell’amministrazione americana, durante una puntata del podcast Pod Force One. Una rivelazione che riaccende immediatamente i riflettori sulla sicurezza del presidente degli Stati Uniti e sui delicati meccanismi della successione alla Casa Bianca. Secondo Gorka, la lettera sarebbe indirizzata al vicepresidente JD Vance, indicato come l’uomo pronto a prendere le redini del Paese in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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