Se muoio… Trump sciocca il mondo le parole del presidente Usa

Una lettera segreta è stata trovata nel cassetto del Resolute Desk nello Studio Ovale, scritta dal presidente degli Stati Uniti. Il documento non è stato divulgato pubblicamente e si sa che è stato ideato per essere aperto esclusivamente in caso di morte dell’autore. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto della lettera né sulla sua data di scrittura. L’oggetto di questo scritto rimane sconosciuto fino a quando non verrà aperto in circostanze specifiche.

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