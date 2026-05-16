Se muoio… Trump preoccupa il mondo le parole del presidente Usa

Un documento riservato, custodito in un luogo simbolico della Casa Bianca, è stato reso noto. Il testo contiene le istruzioni da seguire nel caso in cui il presidente degli Stati Uniti venga improvvisamente a mancare. La sua esistenza è stata confermata da fonti ufficiali e si tratta di un protocollo che si può consultare esclusivamente in situazioni di emergenza estrema. La diffusione di questa informazione ha suscitato attenzione e discussioni a livello internazionale.

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