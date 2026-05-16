Se muoio… Trump preoccupa il mondo le parole del presidente Usa
Un documento riservato, custodito in un luogo simbolico della Casa Bianca, è stato reso noto. Il testo contiene le istruzioni da seguire nel caso in cui il presidente degli Stati Uniti venga improvvisamente a mancare. La sua esistenza è stata confermata da fonti ufficiali e si tratta di un protocollo che si può consultare esclusivamente in situazioni di emergenza estrema. La diffusione di questa informazione ha suscitato attenzione e discussioni a livello internazionale.
Un documento riservato, conservato in un luogo simbolico della Casa Bianca, pronto a essere consultato solo nell’eventualità più drammatica: l’improvvisa scomparsa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’esistenza della lettera è stata riferita da un alto esponente dell’area sicurezza dell’amministrazione nel corso di un podcast americano, riaccendendo l’attenzione sulle procedure di continuità di governo e sulla linea di successione a Washington, in un momento di particolare tensione internazionale. Secondo quanto dichiarato dal funzionario, la missiva sarebbe destinata al vicepresidente, indicato come la figura chiamata a subentrare immediatamente qualora il presidente non fosse più in grado di esercitare le proprie funzioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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