Se in gita sono presenti i genitori cambia la responsabilità del docente? De Martino | Accompagnare gli studenti non è un obbligo

Durante una trasmissione dedicata ai temi legali, un avvocato ha spiegato che la responsabilità di un insegnante durante un'uscita scolastica non cambia se i genitori dei ragazzi sono presenti. Ha precisato che accompagnare gli studenti non rappresenta un obbligo per il docente. La discussione si è concentrata sulla distinzione tra le responsabilità quando ci sono i genitori e quando l’accompagnamento avviene senza la presenza di figure adulte. La trasmissione ha analizzato vari aspetti delle normative in materia di tutela degli studenti e di responsabilità degli insegnanti.

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