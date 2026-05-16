Se in gita sono presenti i genitori cambia la responsabilità del docente? De Martino | Accompagnare gli studenti non è un obbligo

Da orizzontescuola.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione dedicata ai temi legali, un avvocato ha spiegato che la responsabilità di un insegnante durante un'uscita scolastica non cambia se i genitori dei ragazzi sono presenti. Ha precisato che accompagnare gli studenti non rappresenta un obbligo per il docente. La discussione si è concentrata sulla distinzione tra le responsabilità quando ci sono i genitori e quando l’accompagnamento avviene senza la presenza di figure adulte. La trasmissione ha analizzato vari aspetti delle normative in materia di tutela degli studenti e di responsabilità degli insegnanti.

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Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato un tema molto discusso tra gli insegnanti: la presenza dei genitori durante le uscite didattiche modifica le responsabilità del docente accompagnatore? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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