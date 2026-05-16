Se in gita sono presenti i genitori cambia la responsabilità del docente? De Martino | Accompagnare gli studenti non è un obbligo
Durante una trasmissione dedicata ai temi legali, un avvocato ha spiegato che la responsabilità di un insegnante durante un'uscita scolastica non cambia se i genitori dei ragazzi sono presenti. Ha precisato che accompagnare gli studenti non rappresenta un obbligo per il docente. La discussione si è concentrata sulla distinzione tra le responsabilità quando ci sono i genitori e quando l’accompagnamento avviene senza la presenza di figure adulte. La trasmissione ha analizzato vari aspetti delle normative in materia di tutela degli studenti e di responsabilità degli insegnanti.
Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato un tema molto discusso tra gli insegnanti: la presenza dei genitori durante le uscite didattiche modifica le responsabilità del docente accompagnatore? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Vita scolastica e vigilanza: obblighi, rischi e responsabilità dei docenti
Sullo stesso argomento
“Ma non vanno gratis in gita?”: quando si ignorano le responsabilità (e il lavoro gratuito) dei docenti che rifiutano di accompagnare gli studentiIn un rinomato liceo etneo, varie classi non partecipano alla gita scolastica all’estero: mentre i compagni delle altre sezioni fanno la fila al gate...
Gite: se uno studente su un marciapiede si frattura una caviglia, di chi è la colpa? Ecco perché i docenti non vogliono accompagnare più gli studenti. Il Punto di De MartinoNel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino è tornato sul tema delle uscite...
Disabilità: 1.300 segnalazioni, molte legate all’inclusione scolastica. Locatelli: Scuola, gita, sport, sono un diritto. https://www.orizzontescuola.it/disabilita-1-300-segnalazioni-molti-legati-allinclusione-scolastica-locatelli-scuola-gita-sport-sono-un-diritto/ facebook
Gita fuori porta raggiungibile in treno da Milano reddit
Gite: se uno studente su un marciapiede si frattura una caviglia, di chi è la colpa? Ecco perché di docenti non vogliono accompagnare più gli studenti. Il Punto di De MartinoNel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino è tornato sul tema delle uscite didattiche e delle responsabilità che ricadono sui doc ... orizzontescuola.it