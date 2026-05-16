Scuole di Avezzano | 20 milioni per sicurezza e nuove tecnologie

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel territorio di Avezzano sono stati avviati interventi di miglioramento delle scuole che prevedono un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro. Dei fondi già disponibili, 9,5 milioni sono stati destinati a interventi relativi alla sicurezza e all’installazione di nuove tecnologie. Per i prossimi tre anni, sono stati pianificati ulteriori investimenti di 12 milioni di euro, destinati a progetti specifici di aggiornamento e miglioramento degli edifici scolastici.

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? Punti chiave Quali sono gli interventi già avviati con i primi 9,5 milioni?. Come verranno utilizzati i 12 milioni per il prossimo triennio?. Chi coordina tecnicamente i sopralluoghi per la sicurezza degli edifici?. Quali cambiamenti concreti vedranno gli studenti nelle loro aule?.? In Breve 9,5 milioni di euro già impegnati per efficientamento energetico e spazi sportivi.. 12 milioni di euro pianificati per sicurezza sismica e manutenzione straordinaria triennale.. 1,7 milioni di euro destinati a servizi tecnici, impianti e nuovi arredi.. Coordinamento tecnico affidato ad Alessia Fagnani e all'ingegnere Alessandro Longo.. La Provincia dell’Aquila ha stanziato oltre 20 milioni di euro per la gestione e il rinnovo degli istituti superiori ad Avezzano, con interventi che spaziano dalla sicurezza strutturale al miglioramento tecnologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

scuole di avezzano 20 milioni per sicurezza e nuove tecnologie
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