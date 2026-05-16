Scuole di Avezzano | 20 milioni per sicurezza e nuove tecnologie

Nel territorio di Avezzano sono stati avviati interventi di miglioramento delle scuole che prevedono un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro. Dei fondi già disponibili, 9,5 milioni sono stati destinati a interventi relativi alla sicurezza e all’installazione di nuove tecnologie. Per i prossimi tre anni, sono stati pianificati ulteriori investimenti di 12 milioni di euro, destinati a progetti specifici di aggiornamento e miglioramento degli edifici scolastici.

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? Punti chiave Quali sono gli interventi già avviati con i primi 9,5 milioni?. Come verranno utilizzati i 12 milioni per il prossimo triennio?. Chi coordina tecnicamente i sopralluoghi per la sicurezza degli edifici?. Quali cambiamenti concreti vedranno gli studenti nelle loro aule?.? In Breve 9,5 milioni di euro già impegnati per efficientamento energetico e spazi sportivi.. 12 milioni di euro pianificati per sicurezza sismica e manutenzione straordinaria triennale.. 1,7 milioni di euro destinati a servizi tecnici, impianti e nuovi arredi.. Coordinamento tecnico affidato ad Alessia Fagnani e all'ingegnere Alessandro Longo.. La Provincia dell’Aquila ha stanziato oltre 20 milioni di euro per la gestione e il rinnovo degli istituti superiori ad Avezzano, con interventi che spaziano dalla sicurezza strutturale al miglioramento tecnologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole di Avezzano: 20 milioni per sicurezza e nuove tecnologie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicurezza e soccorso: nuove tecnologie per il volontariato sul campo? Punti chiave Come cambieranno i soccorsi grazie ai nuovi dispositivi di protezione? Quali tecnologie permetteranno ai volontari di intervenire più... Difesa e tecnologie emergenti, le nuove direttrici della sicurezza nazionale(Adnkronos) – Il panorama internazionale contemporaneo, segnato da una rapidissima evoluzione tecnologica, impone una revisione profonda delle... #Avezzano Comix & Games · A maggio la seconda attesissima edizione. Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma Info grafica ? avezzanocomix.it x.com Avezzano, oltre 20 milioni di euro per le scuole superiori: sopralluoghi della Provincia negli istituti superioriAVEZZANO - Oltre 20 milioni di euro tra lavori in corso, interventi programmati, servizi tecnici e forniture per gli edifici scolastici superiori di Avezzano (L'Aquila). È il quadro emerso al ... terremarsicane.it é davvero così importante diplomarsi? reddit Scuola di San Pelino ad Avezzano, 'servono date certe'Il comitato Pro scuola di San Pelino ad Avezzano (L'Aquila) torna a chiedere informazioni certe sui tempi di ripresa e conclusione dei lavori alla scuola primaria, chiusa dal 2022. Secondo quanto ... ansa.it