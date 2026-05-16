Il 16 maggio 2026 si è tenuta la premiazione del Primo Concorso di Pittura intitolato “Scopri i tesori di Arezzo”. La mostra collegata all’evento è stata inaugurata l’11 maggio presso una sede cittadina e ha coinvolto studenti delle scuole elementari e medie del territorio comunale. L’iniziativa è stata promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con l’Accademia dell’Arte Croma. Durante la cerimonia sono stati consegnati i premi ai giovani artisti e sono stati esposti i lavori presentati.

Arezzo, 16 maggio 2026 – Lunedì 11 maggio ha aperto i battenti la mostra del Primo Concorso di Pittura “Scopri i tesori di Arezzo” rivolto alle scuole elementari e medie del territorio comunale, organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con Accademia dell’Arte Croma. La mostra è allestita nel loggiato al secondo piano del Palazzo Comunale, con orario 9:00 – 13:30 dal lunedì al sabato, 15:00 – 17:30 nei pomeriggi di martedì e giovedì. Sono esposti i disegni dei 24 vincitori insieme ad altri 60 selezionati dalla giuria tra i circa quattrocento pervenuti. La mostra r esterà aperta fino a lunedì 18 maggio. La premiazione si svolgerà oggi sabato 16 maggio ore 16 presso l’Auditorium Guido D’Arezzo Caurum Hall ad Arezzo Fiere e Congressi in via L. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Scopri i tesori di Arezzo» oggi al premiazione del concorso di pittura

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