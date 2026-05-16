Un incidente frontale si è verificato lungo la strada statale 126, coinvolgendo due veicoli e provocando il ferimento grave di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elisoccorso, che ha trasferito il ferito in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sul motivo per cui un’auto sia uscita di strada dopo l’impatto. Attualmente, il paziente si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu.

? Domande chiave Come ha fatto l'auto a finire fuori strada dopo l'impatto?. Quali sono le condizioni cliniche attuali del ferito al Brotzu?. Perché la velocità elevata ha causato la distruzione dell'abitacolo?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate alla dinamica dello scontro?.? In Breve Secondo conducente ferito con contusioni trasportato in ambulanza in struttura ospedaliera vicina.. Vigili del Fuoco hanno tagliato le lamiere per liberare il cinquantunenne intrappolato.. Traffico rallentato sulla tratta Guspini-San Nicolò Arcidano per presenza detriti e rottami.. Carabinieri e Anas intervengono per rilievi tecnici e pulizia asfalto sulla statale 126. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro frontale sulla 126: ferito grave, interviene l’elisoccorso

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