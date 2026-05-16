Scontro a Lecco e al Moregallo | lunghe code in strada

Nel primo pomeriggio di sabato a Lecco si sono verificati due incidenti stradali a circa un'ora e mezza di distanza. Le collisioni si sono svolte in zone diverse, rispettivamente nel centro cittadino e al Moregallo. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Soreu Laghi, che hanno assistito i coinvolti. Le strade interessate sono state occupate dalle auto coinvolte e dai mezzi di emergenza, causando lunghe code e disagi alla circolazione.

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