Lunedì 18 maggio si prospetta come una giornata difficile per il mondo della scuola, con molte lezioni che potrebbero essere cancellate o rinviate a causa di uno sciopero. La mobilitazione coinvolge diverse categorie di lavoratori e studenti, creando incertezza sulle modalità di svolgimento delle attività scolastiche. La situazione resta ancora da chiarire e molte scuole stanno valutando come organizzarsi in vista di questa eventualità. La giornata si presenta dunque molto incerta per chi frequenta o lavora negli istituti scolastici.

La giornata di lunedì 18 maggio si preannuncia complessa e carica di incognite per studenti, famiglie e lavoratori. In tutta Italia, infatti, è stato proclamato uno sciopero generale che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato, con un impatto diretto anche sul comparto scuola. Le lezioni potrebbero subire forti rallentamenti o addirittura cancellazioni, mentre sullo sfondo si intrecciano rivendicazioni politiche e sociali che vanno oltre i cancelli degli istituti scolastici. A rendere il quadro ancora più incerto è la possibilità di disagi estesi ai trasporti, con effetti a catena su tutto il sistema dei servizi essenziali. Sciopero scuola 18 maggio 2026: cosa succede nelle scuole. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sciopero scuola, a rischio tutte le lezioni: ecco quando

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C'È UN NUOVO SCIOPERO GENERALE DI DUE GIORNI A GENNAIO (LE SCUOLE POTREBBERO CHIUDERE): ECCO QUANDO!

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