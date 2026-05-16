Lunedì 18 maggio 2026 si terrà uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale, indetto dall’Unione Sindacale di Base e con il supporto di altre organizzazioni sindacali. Durante questa giornata i mezzi di trasporto pubblici non saranno attivi e le scuole rimaneranno chiuse, coinvolgendo vari settori dell’amministrazione pubblica e del trasporto. La protesta mira a manifestare in modo collettivo contro le condizioni lavorative e le politiche di governo, come annunciato dagli organizzatori.

Lunedì 18 maggio 2026 è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato dall’Unione Sindacale di Base (Usb) con l’adesione di altre sigle. La protesta attraverserà il mondo del lavoro pubblico e privato, coinvolgendo il settore dei trasporti, la sanità e la scuola. Le ragioni dello sciopero. I motivi della protesta riguardano le spese militari e il riarmo, a cui il sindacato contrappone la crisi del welfare, dei salari e dei servizi pubblici. Nel comunicato ufficiale dell’Usb si legge: La guerra entra nei salari che perdono valore, nella sanità pubblica svuotata, nella scuola impoverita, nel welfare tagliato, negli affitti che aumentano, nei prezzi che corrono, nella benzina che pesa sempre di più sulle famiglie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero generale 18 maggio, fermi i mezzi di trasporto e scuole chiuse: i settori coinvolti

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