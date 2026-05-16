Sciopero del personale del gruppo Fs il 17 e 18 maggio Disagi per chi viaggia in treno

Il personale del gruppo ferroviario ha annunciato uno sciopero nazionale di 24 ore che inizierà alle 21 di domani e si concluderà alle 21 del giorno successivo. L’agitazione, indetta da una sigla autonoma, coinvolge i dipendenti di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Durante questo periodo, potrebbero verificarsi disagi per i viaggiatori che utilizzano i treni, con possibili cancellazioni e variazioni nei servizi. La decisione potrebbe influenzare gli orari e la regolarità delle corse ferroviarie.

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Possibili disagi per chi viaggerà in treno nelle prossime ore. Dalle 21 di domani scatterà uno sciopero nazionale di 24 ore, indetto da una sigla autonoma, del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni, avverte Trenitalia, potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’agitazione sindacale, chiarisce inoltre il gruppo, può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sciopero del personale del gruppo Fs il 17 e 18 maggio. Disagi per chi viaggia in treno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fs, sciopero del personale il 17 e 18 maggioProclamato da una sigla sindacale autonoma uno sciopero nazionale, in adesione ad uno sciopero generale, che interesserà il personale del del Gruppo... Sciopero trasporti il 18 maggio: possibili disagi per chi viaggia in busPrevisto uno sciopero nazionale dei bus lunedì 18 maggio: lo rende noto Trieste Trasporti, spiegando che potranno verificarsi dei disagi per la... #News | #sciopero Lunedì #18maggio, sciopero di 24 ore del personale Autoferrotranvieri I servizi bus programmati in orario possono subire variazioni o cancellazioni. ? buff.ly/opf32GZ #Luceverde x.com Prospettiva imparziale dello sciopero? reddit Sciopero del personale del gruppo Fs il 17 e 18 maggio. Disagi per chi viaggia in trenoPossibili disagi per chi viaggerà in treno nelle prossime ore. Dalle 21 di domani scatterà uno sciopero nazionale di 24 ore, indetto da una sigla autonoma, ... gazzettadelsud.it Ferrovie: da domenica 17 a lunedì 18 maggio sciopero nazionale personale Gruppo Fs e TrenordITALIA - Dalle 21 del 17 alle 20.59 del 18 maggio 2026, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del ... radiogold.it