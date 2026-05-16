Sciopero del personale del gruppo Fs il 17 e 18 maggio Disagi per chi viaggia in treno

Da feedpress.me 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il personale del gruppo ferroviario ha annunciato uno sciopero nazionale di 24 ore che inizierà alle 21 di domani e si concluderà alle 21 del giorno successivo. L’agitazione, indetta da una sigla autonoma, coinvolge i dipendenti di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Durante questo periodo, potrebbero verificarsi disagi per i viaggiatori che utilizzano i treni, con possibili cancellazioni e variazioni nei servizi. La decisione potrebbe influenzare gli orari e la regolarità delle corse ferroviarie.

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Possibili disagi per chi viaggerà in treno nelle prossime ore. Dalle 21 di domani scatterà uno sciopero nazionale di 24 ore, indetto da una sigla autonoma, del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni, avverte Trenitalia, potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’agitazione sindacale, chiarisce inoltre il gruppo, può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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