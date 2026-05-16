School Days 2026 quando la divisa incontra il futuro | carabinieri al Magicland

Durante l'evento School Days 2026 al parco di divertimenti Magicland, i carabinieri hanno partecipato con un'esposizione dedicata alle attività istituzionali e alle funzioni di sicurezza. L'iniziativa ha coinvolto studenti di diverse scuole, che hanno potuto conoscere da vicino strumenti e veicoli utilizzati nelle operazioni quotidiane. Sono stati allestiti spazi espositivi con mezzi blindati, moto e uniformi, e sono state illustrate alcune attività di prevenzione e intervento. L'evento è durato tutto il giorno, coinvolgendo centinaia di giovani visitatori.

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