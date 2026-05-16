School Days 2026 quando la divisa incontra il futuro | carabinieri al Magicland

Da frosinonetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'evento School Days 2026 al parco di divertimenti Magicland, i carabinieri hanno partecipato con un'esposizione dedicata alle attività istituzionali e alle funzioni di sicurezza. L'iniziativa ha coinvolto studenti di diverse scuole, che hanno potuto conoscere da vicino strumenti e veicoli utilizzati nelle operazioni quotidiane. Sono stati allestiti spazi espositivi con mezzi blindati, moto e uniformi, e sono state illustrate alcune attività di prevenzione e intervento. L'evento è durato tutto il giorno, coinvolgendo centinaia di giovani visitatori.

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Non una semplice gita scolastica, ma un viaggio dentro il volto più vicino, moderno e umano delle istituzioni. È questo il senso profondo di “School Days 2026”, l’iniziativa che il 13 e 14 maggio ha trasformato il Parco Magicland di Valmontone in una grande cittadella della legalità e della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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