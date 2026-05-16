Elly Schlein ha dichiarato che la cultura dovrebbe rimanere indipendente e che la Rai deve liberarsi dall’influenza dei partiti politici. La sua presa di posizione ha suscitato reazioni di vario tipo, con alcuni che considerano le sue parole una richiesta di maggiore autonomia per le istituzioni culturali e mediatiche. La dichiarazione si inserisce nel dibattito più ampio sulle modalità di gestione e controllo di enti pubblici nel settore culturale e radiotelevisivo.

Non ci si crede: Elly Schlein vuole liberare il mondo della cultura e la Rai dall’influenza dei partiti. Lo dice in una lunare intervista alla Stampa la segretaria del Pd, ex Ds, Pds, Pci. Proprio la segretaria di un partito che per decine di anni ha rivendicato la lottizzazione anche degli sgabelli di viale Mazzini, che nel mondo della cultura e delle istituzioni pubbliche ha fatto prevalere l’appartenenza, lancia l’appello alla libertà e all’indipendenza. Elly la smemorata di Torino. La cultura dovrebbe essere “libera e indipendente: il governo la vive come un luogo da occupare, per spartire posti di potere e piazzare poltrone agli amici e fedelissimi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Schlein, ultima lagna ipocrita e smemorata: “La cultura sia indipendente e la Rai si liberi dai partiti”

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