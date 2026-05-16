Schlein tesse la rete estera Prodi | I riformisti facciano squadra

Elly Schlein sta rafforzando i contatti con leader politici e figure di spicco a livello internazionale, includendo nomi provenienti da America Latina e Stati Uniti. Nei giorni scorsi ha incontrato esponenti di spicco, tra cui ex presidenti e senatori, consolidando così la sua presenza nel panorama globale. La sua strategia si concentra sulla costruzione di rapporti con figure politiche di diverso orientamento, mentre altri esponenti della politica locale invitano i riformisti a collaborare più strettamente tra loro.

AGI - Prima Sanchez e Lula, poi Obama e Sanders. Elly Schlein continua a tessere la trama delle sue relazioni internazionali. Venerdì sera, a margine della visita al Salone del Libro di Torino, la segretaria si è intrattenuta per un'ora e mezza con il democratico Usa Bernie Sanders. Secondo quanto si apprende, Schlein e Sanders hanno discusso, sul piano internazionale, dello sforzo contro gli oligarchi e gli autoritarismi. Sul piano interno, si sono invece confrontati sulle battaglie che stanno facendo entrambi nei rispettivi paesi sugli stipendi, sulla sanità e sulla scuola. Un lavorio entrato nel pieno dopo il referendum che ha bocciato la riforma della giustizia del governo e che, per i dem come per i loro alleati, segna il punto di svolta del governo Meloni e precipita i partiti verso la campagna elettorale in vista delle politiche. 🔗 Leggi su Agi.it

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