Scavi per il nuovo municipio sorpresa | spuntano i resti di una casa romana

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i lavori per il nuovo municipio a Pieve Torina, sono stati scoperti i resti di una casa romana. La scoperta è avvenuta durante gli scavi iniziati per la realizzazione dell’edificio pubblico. I resti si trovano in una zona che, in passato, era già stata interessata da interventi di archeologia preventiva. Le strutture rinvenute comprendono alcune mura e altri elementi architettonici, di cui si stanno effettuando gli studi preliminari. La scoperta ha attirato l’attenzione degli archeologi presenti sul sito.

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Pieve Torina (Macerata), 16 maggio 2026 –  Le tracce di un’importante dimora romana sono emerse durante i lavori per la costruzione del nuovo municipio di Pieve Torina. “I rinvenimenti romani - sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci – testimoniano come queste terre fossero un crocevia essenziale per gli uomini e le donne di allora e risultassero abitate più di duemila anni fa, come testimoniano altri ritrovamenti archeologici umbri, piceni e protostorici. Questa scoperta riempie di orgoglio i pievetorinesi e ribadisce, se ce ne fosse bisogno, il grande valore di queste terre, in particolar modo per chi è rimasto custode di un passato, ma con lo sguardo rivolto al futuro”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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