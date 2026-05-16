Una casa su ruote che offre spazio e comfort, la nuova cabina Longline di una nota azienda svedese è ora disponibile di serie in due versioni, entrambe con un’altezza interna superiore ai due metri. La cabina, più lunga rispetto ai modelli precedenti, permette di avere più spazio per riposare e muoversi all’interno del veicolo. La casa su ruote si presenta come una soluzione praticabile per chi trascorre molte ore in viaggio o desidera un ambiente più confortevole durante le pause.

Per Scania far viaggiare bene gli autisti è una scelta doverosa, seguendo le regole della società scandinava dove bisogna facilitare il lavoro a ogni categoria. Il progetto Longline è partito nel 2022, su impulso della domanda di mercato e della volontà di migliorare le condizioni a bordo. In un settore dove la carenza di autisti è ormai cronica, la cabina "non è solo spazio, ma creare un ambiente di lavoro migliore per i conducenti: un aspetto sempre più importante per i nostri clienti", sottolinea Lars Gustafsson, direttore della divisione autocarri di Scania. Il riferimento è chiaro: trasportatori a lunga percorrenza, soprattutto nei mercati nordeuropei dove la cabina lunga è cultura consolidata, allestitori, padroncini e flotte di nicchia che vogliono un mezzo distintivo, capace di attrarre e trattenere autisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scania, la cabina Longline per riposare come in hotel

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Scania 620 V8 LONGLINE CAB Blue Griffin Limited Edition

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