Scadenza Inps 18 maggio i pagamenti da ricordarsi per datori di lavoro e artigiani

Il prossimo 18 maggio rappresenta la scadenza per i pagamenti contributivi all’Inps da parte di datori di lavoro, artigiani, commercianti e committenti di collaboratori. Questi soggetti devono assicurarsi di effettuare i versamenti entro questa data, rispettando le scadenze previste dalla normativa. La data interessa tutti coloro che hanno obblighi contributivi verso l’istituto previdenziale e riguarda le varie categorie di contribuenti coinvolti.

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Datori di lavoro, artigiani, commercianti e committenti di collaboratori sono chiamati a effettuare i versamenti contributivi all’Inps entro il 18 maggio. Un adempimento che riguarda tre distinte platee di soggetti obbligati e che, come ogni anno, richiede attenzione alle istruzioni operative fornite dall’Istituto. Contributi per i lavoratori dipendenti. Il 18 maggio si concentrano diverse scadenze da ricordare. Tra queste c’è l’adempimento dei contributi previdenziali Inps sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nel mese di aprile. Si tratta di un obbligo ricorrente per i datori di lavoro, che riguarda le retribuzioni del mese precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Scadenza Inps 18 maggio, i pagamenti da ricordarsi per datori di lavoro e artigiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Modello 730 Precompilato 2026: Disponibile dal 14 Maggio 2026 Sullo stesso argomento Scadenze fiscali 18 maggio, il calendario completo tra pagamenti Iva, Inps e Tobin TaxIl 18 maggio 2026 è la data più impegnativa dell’intero mese sul fronte tributario. Assegno unico Inps di maggio, calendario dei pagamenti e come sbloccare l’erogazioneAnche a maggio 2026 milioni di famiglie italiane aspettano il pagamento dell’Assegno unico. In scadenza il termine per artigiani e commercianti chiamati al versamento della prima rata dei contributi fissi nel 2026. Il pagamento va effettuato entro il 18 maggio - Leggi e prassi / Professionisti, INPS x.com Contributi INPS artigiani e commercianti: prima rata 2026 in scadenzaIn scadenza il termine per artigiani e commercianti chiamati al versamento della prima rata dei contributi fissi nel 2026. Il pagamento va effettuato entro il 18 maggio - Leggi e prassi / Professionis ... msn.com Scadenze fiscali 18 maggio, il calendario completo tra pagamenti Iva, Inps e Tobin TaxScadenze fiscali 18 maggio 2026: dal versamento Iva mensile ai contributi Inps, dalla Tobin Tax alle ritenute alla fonte. Il calendario completo per imprese e autonomi ... quifinanza.it