Sbk Most 2026 Gp Repubblica Ceca gli orari in tv | dove vedere le gare in diretta e in replica Sky Now e TV8

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quinto appuntamento del Campionato Mondiale Superbike si svolgerà in Repubblica Ceca, con gli orari delle gare disponibili su Sky, Now e TV8. La competizione prevede diverse sessioni, tra prove e gare in diretta e in replica. Nicolò Bulega è al comando della classifica, con 12 vittorie e 4 pole position ottenute finora nella stagione. Gli appassionati potranno seguire gli eventi in vari momenti, grazie alle diverse piattaforme di trasmissione.

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Quinto appuntamento stagionale del Mondiale delle derivate di serie. Nicolò Bulega si presenta da imbattuto con 12 successi stagionali e 4 pole.  Oggi, sabato 16 maggio, entra nel vivo il Gran Premio della Repubblica Ceca, il quinto round stagionale del Mondiale Superbike. Nicolò Bulega si. 🔗 Leggi su Today.it

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