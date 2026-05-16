Sbk Most 2026 Gp Repubblica Ceca gli orari in tv | dove vedere le gare in diretta e in replica Sky Now e TV8
Il quinto appuntamento del Campionato Mondiale Superbike si svolgerà in Repubblica Ceca, con gli orari delle gare disponibili su Sky, Now e TV8. La competizione prevede diverse sessioni, tra prove e gare in diretta e in replica. Nicolò Bulega è al comando della classifica, con 12 vittorie e 4 pole position ottenute finora nella stagione. Gli appassionati potranno seguire gli eventi in vari momenti, grazie alle diverse piattaforme di trasmissione.
Quinto appuntamento stagionale del Mondiale delle derivate di serie. Nicolò Bulega si presenta da imbattuto con 12 successi stagionali e 4 pole. Oggi, sabato 16 maggio, entra nel vivo il Gran Premio della Repubblica Ceca, il quinto round stagionale del Mondiale Superbike. Nicolò Bulega si. 🔗 Leggi su Today.it
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