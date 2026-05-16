Sbk Most 2026 Gp Repubblica Ceca gli orari in tv | dove vedere le gare in diretta e in replica Sky Now e TV8

Il quinto appuntamento del Campionato Mondiale Superbike si svolgerà in Repubblica Ceca, con gli orari delle gare disponibili su Sky, Now e TV8. La competizione prevede diverse sessioni, tra prove e gare in diretta e in replica. Nicolò Bulega è al comando della classifica, con 12 vittorie e 4 pole position ottenute finora nella stagione. Gli appassionati potranno seguire gli eventi in vari momenti, grazie alle diverse piattaforme di trasmissione.

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