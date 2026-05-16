Savona encomio al vice commissario avellinese Bruno Di Nitto | premiato per aver salvato un giovane dal suicidio

A Savona, il vice commissario proveniente da Avellino è stato premiato per aver salvato un giovane dal suicidio. L’intervento è avvenuto in un momento di crisi, quando il giovane si trovava in una situazione di grande difficoltà. La premiazione riconosce l’attenzione e la prontezza dimostrate dal funzionario, che ha agito senza clamore, concentrandosi sull’aiuto diretto. L’episodio mette in luce come l’operato delle forze dell’ordine possa manifestarsi anche attraverso gesti concreti e silenziosi.

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