Savona encomio al vice commissario avellinese Bruno Di Nitto | premiato per aver salvato un giovane dal suicidio

Da avellinotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Savona, il vice commissario proveniente da Avellino è stato premiato per aver salvato un giovane dal suicidio. L’intervento è avvenuto in un momento di crisi, quando il giovane si trovava in una situazione di grande difficoltà. La premiazione riconosce l’attenzione e la prontezza dimostrate dal funzionario, che ha agito senza clamore, concentrandosi sull’aiuto diretto. L’episodio mette in luce come l’operato delle forze dell’ordine possa manifestarsi anche attraverso gesti concreti e silenziosi.

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A volte il lavoro di una divisa si misura nel silenzio con cui riesce a stare accanto alle persone. Non nei proclami, ma nei gesti compiuti quando qualcuno rischia di smarrirsi del tutto.Un encomio dal grande significato umano a SavonaA Savona, durante la Festa regionale della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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