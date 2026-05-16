Sapiens - Un solo pianeta stasera in tv la nuova puntata | anticipazioni e argomenti

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un mondo che scorre sotto i nostri piedi e che custodisce tracce remote della storia della Terra e dell’uomo: “Sapiens - Un solo pianeta” si spinge lì nella nuova puntata in onda oggi, sabato 16 maggio su Rai 3, condotta da Mario Tozzi. Il programma attraversa cunicoli, cavità e paesaggi. 🔗 Leggi su Today.it

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