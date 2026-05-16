Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Sant’Eraclio dopo aver morso un agente durante un tentativo di controllo. Insieme a lui, altri quattro amici sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Durante l’intervento, la situazione è degenerata in uno scontro fisico tra il ragazzo e le forze dell’ordine. Tra le cose di alcuni dei presenti, sono state rinvenute piccole quantità di droga, mentre il giovane arrestato è stato portato in caserma.

? Punti chiave Come è degenerato il controllo in un semplice scontro fisico?. Cosa hanno trovato gli agenti tra le cose dei cinque amici?. Perché i giovani coinvolti erano già noti alle autorità?. Quali sono le conseguenze legali per il ragazzo che ha morso l'agente?.? In Breve Sei maggiorenni coinvolti nel controllo presso un bar della frazione Folignate.. Perquisizione del gruppo ha portato al sequestro di 15 grammi di hashish.. Cinque compagni già segnalati in prefettura per possesso di stupefacenti.. Procedura di direttissima prevista presso il tribunale di Spoleto per il fermato.. Un ventenne è stato arrestato a Sant’Eraclio venerdì sera dopo aver morso un agente di polizia al dito durante un controllo in un bar della frazione folignate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sant’Eraclio, 20enne arrestato: morde un agente e gli amici hanno droga

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