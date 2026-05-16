Sanità Puglia Decaro presenta il piano per il buco di 350 milioni

Il sindaco ha annunciato un piano per coprire un deficit di 350 milioni di euro nel settore sanitario della regione. Sono state sollevate domande circa l'impatto dell'aumento dell’Irpef regionale sulle retribuzioni dei cittadini pugliesi. Si discute anche su chi sarà chiamato a rispondere delle responsabilità gestionali nei principali ospedali pubblici della regione. La presentazione del piano è avvenuta in un contesto di tensione tra amministratori e operatori sanitari.

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? Domande chiave Come influirà l'aumento dell'Irpef regionale sulle buste paga dei pugliesi?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità gestionali nei grandi ospedali pugliesi?. Perché le opposizioni chiedono un'inchiesta sulle gare d'appalto di Innovapuglia?. Quali misure adotterà Decaro per evitare il commissariamento della sanità?.? In Breve Antonio Scianaro chiede audizione urgente ai vertici delle ASL e di Innovapuglia.. Opposizioni chiedono commissione d'inchiesta per indagare i bilanci di Bari e Foggia.. Il disavanzo comporterà un aumento dell'imposta regionale Irpef per i lavoratori pugliesi.. La manovra fiscale serve a evitare il commissariamento della sanità regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Puglia, Decaro presenta il piano per il buco di 350 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità Puglia: FI contro l’Irpef per il buco di 350 milioni? Punti chiave Perché i pazienti pugliesi sono costretti a curarsi fuori regione? Come influirà il buco di 350 milioni sulle tasse dei cittadini? Chi... Sanità Puglia: buco di 350 milioni, l’opposizione chiede un’inchiesta? Cosa scoprirai Come influirà il buco di 350 milioni sulle tasse dei pugliesi? Chi sono i responsabili gestionali che l'opposizione vuole... Qualche parola del buco della sanità 369 milioni in #puglia grazie a Vendola Emiliano DeCaro ? Perché la santità è pubblica ? x.com Puglia: tagli ai budget e addizionali Irpef per coprire il buco della sanitàIl governatore Decaro al lavoro per reperire 349,3 milioni: tagli e tasse potrebbero non bastare, possibile cura dimagrante per i piccoli ospedali ... ilsole24ore.com Sanità Puglia, deficit da 350 milioni: Decaro alza l’Irpef per evitare il commissariamentoLa Regione scopre un disavanzo da 350 milioni e corre ai ripari con manovra correttiva: aumento dell'addizionale Irpef sui redditi medio-alti, esclusi i redditi sotto i 15mila euro. quotidianosanita.it