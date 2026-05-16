Sanità negata Nucera | Malati oncologici abbandonati attese interminabili ed esami rinviati

Da reggiotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Calabria, diverse storie di malati oncologici si sono concluse con lunghi tempi di attesa e rinvii degli esami diagnostici. La denuncia arriva da un rappresentante delle associazioni di pazienti, che ha parlato di situazioni in cui le persone si sono trovate senza assistenza adeguata e con il rischio di aggravare la propria condizione. Si parla di rinvii di visite e di trattamenti essenziali, che hanno lasciato i pazienti in condizioni di grande incertezza.

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“Ci sono storie che non dovrebbero mai esistere in un Paese civile. E invece stanno accadendo oggi, in Calabria. Accadono a Reggio, dove sempre più malati oncologici vivono una condizione di disperazione silenziosa, fatta di attese interminabili, esami rinviati e controlli salvavita che diventano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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