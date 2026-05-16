Sanità negata Nucera | Malati oncologici abbandonati attese interminabili ed esami rinviati

In Calabria, diverse storie di malati oncologici si sono concluse con lunghi tempi di attesa e rinvii degli esami diagnostici. La denuncia arriva da un rappresentante delle associazioni di pazienti, che ha parlato di situazioni in cui le persone si sono trovate senza assistenza adeguata e con il rischio di aggravare la propria condizione. Si parla di rinvii di visite e di trattamenti essenziali, che hanno lasciato i pazienti in condizioni di grande incertezza.

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