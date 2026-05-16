Sanità e appalti da San Michele la Cgil lancia le raccolte firme per la proposta di legge

Da veronasera.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì mattina, al Cinema Teatro Nuovo di San Michele, la Cgil di Verona ha iniziato ufficialmente la raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare. Le iniziative riguardano i settori della sanità e degli appalti e sono promosse a livello nazionale dalla stessa organizzazione e dalla rete di associazioni con cui collabora. La raccolta firme si svolge nel quartiere cittadino e mira a sostenere le proposte presentate alla Camera dei Deputati.

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Nrlla mattinata di venerdì, al Cinema Teatro Nuovo San Michele nell'omonimo quartiere cittadino, la Cgil di Verona ha dato ufficialmente il via alla raccolta firme a sostegno delle due proposte di legge di iniziativa popolare su Sanità e Appalti, promosse a livello nazionale da Cgil e rete di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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