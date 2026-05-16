Sanità e appalti da San Michele la Cgil lancia le raccolte firme per la proposta di legge

Venerdì mattina, al Cinema Teatro Nuovo di San Michele, la Cgil di Verona ha iniziato ufficialmente la raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare. Le iniziative riguardano i settori della sanità e degli appalti e sono promosse a livello nazionale dalla stessa organizzazione e dalla rete di associazioni con cui collabora. La raccolta firme si svolge nel quartiere cittadino e mira a sostenere le proposte presentate alla Camera dei Deputati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui