Sanità di prossimità | a Collemeto torna il medico di base con la collaborazione di Ordine Comune e Asl
A Collemeto, frazione di Galatina, torna il servizio di medico di base dopo un periodo di assenza. La ripresa dell’assistenza sanitaria territoriale si è resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Ordine dei medici, il Comune e l’azienda sanitaria locale. La presenza del presidio di salute rappresenta una risposta diretta alle esigenze della comunità locale, che potrà contare nuovamente su un punto di riferimento per le cure di base. La riapertura segna un passo importante per la sanità di prossimità nella zona.
COLLEMETO (Galatina) - La frazione di Collemeto vince la sfida contro la carenza di assistenza sanitaria territoriale e ritrova finalmente il suo presidio di salute grazie a una virtuosa sinergia istituzionale tra Ordine dei medici, Comune di Galatina e Asl. Dopo un periodo di forte incertezza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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