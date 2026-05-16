Il ministro ha commentato le recenti narrazioni sulle condizioni sanitarie, definendole negative e infondate, poiché i dati ufficiali dell'Agenas indicano risultati diversi. Secondo le statistiche, i parametri relativi ai servizi sanitari mostrano miglioramenti rispetto alle rappresentazioni pessimistiche. Le affermazioni circa un peggioramento della situazione non trovano riscontro nelle cifre pubblicate, che attestano livelli di assistenza e qualità dei servizi in linea o superiori alle medie precedenti. I numeri ufficiali sono stati utilizzati come base per smentire le narrazioni negative diffuse in alcuni ambienti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “I parametri Agenas, considerati il più affidabile metro statistico di rilevazione della qualità a livello ospedaliero, da un canto evidenziano la qualità sanitaria oggettiva di molti, cruciali reparti del San Pio, dall’altro smentiscono seccamente narrazioni sfasciste e a tinte cupe che – talvolta – temo celino tentativi di strumentalizzazione politica e facile demagogia”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Complimenti alla manager Morgante e ai primari di Cardiologia Marino Scherillo, di Neurochirurgia Giovanni Parbonetti, di Chirurgia di urgenza Gennaro Maurizio Buonanno e Oncologia medica Antonio Maria Grimaldi, tutti espressamente citati quali riferimenti d’eccellenza a livello regionale ed extra-regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Pio, Mastella: “Narrazioni sfasciste e a tinte cupe smentite dai dati”

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