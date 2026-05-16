San Giuliano 24enne arrestato per stalking e minacce

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a San Giuliano con l’accusa di stalking e minacce. Secondo quanto ricostruito, l’uomo non ha accettato la fine di una relazione e avrebbe continuato a molestare la vittima, anche attraverso messaggi e comportamenti minacciosi. Le autorità hanno individuato le prove attraverso immagini e registrazioni che mostrano il suo comportamento insistente e aggressivo, portando così all’arresto. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

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Le immagini che hanno incastrato l'uomo: non accettava la fine della relazione e da allora la vita della ex era diventata un incubo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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