San Giuliano 24enne arrestato per stalking e minacce

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a San Giuliano con l’accusa di stalking e minacce. Secondo quanto ricostruito, l’uomo non ha accettato la fine di una relazione e avrebbe continuato a molestare la vittima, anche attraverso messaggi e comportamenti minacciosi. Le autorità hanno individuato le prove attraverso immagini e registrazioni che mostrano il suo comportamento insistente e aggressivo, portando così all’arresto. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

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