San Gerardo | 16 milioni per un nuovo pronto soccorso su misura

È stato annunciato un investimento di 16 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo pronto soccorso presso l’ospedale locale. L’obiettivo è migliorare l’accoglienza, in particolare per i pazienti più fragili e vulnerabili. Durante i lavori di costruzione, il pronto soccorso continuerà a funzionare in quattro fasi distinte, garantendo l’assistenza ai cittadini. La struttura sarà progettata per adattarsi alle esigenze di emergenza e garantire un servizio continuo durante i lavori.

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? Punti chiave Come cambierà l'accoglienza per i pazienti più fragili e vulnerabili?. Come funzionerà il pronto soccorso durante le quattro fasi del cantiere?. Cosa permetteranno i nuovi montalettighe di fare con i pazienti d'urgenza?. Perché il nuovo modello si baserà sull'intensità di cura e non sulle specialità?.? In Breve Concorso internazionale con scadenza proposte il 22 giugno e graduatoria il 30 novembre.. Progetto prevede 7.686 metri quadri tra ristrutturazione e nuova costruzione su due livelli.. Obiettivo approvazione progetto esecutivo entro il 31 ottobre 2027 con fondi regionali.. Potenziamento osservazione breve intensiva da 9 a 20 posti letto per adulti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Gerardo: 16 milioni per un nuovo pronto soccorso su misura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Rivoluzione al San Gerardo: come sarà il pronto soccorso del futuro (intanto si cercano progettisti) Morre Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault, aos 96 anos. reddit