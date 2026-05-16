San Camillo | 1,2 milioni per il nuovo Pronto Soccorso a Roma
A Roma, l'ospedale San Camillo ha annunciato un investimento di 1,2 milioni di euro per il rifacimento del nuovo Pronto Soccorso. I lavori sono finalizzati a ridurre i tempi di attesa per i codici minori e a migliorare l’efficienza del servizio. Verranno adottate nuove tecnologie per garantire una maggiore protezione della privacy dei pazienti in situazioni di emergenza. L’intervento mira a modernizzare le strutture e a rendere più rapido e sicuro il trattamento dei pazienti in pronto soccorso.
? Punti chiave Come cambieranno i tempi di attesa per i codici minori?. Quali nuove tecnologie proteggeranno la privacy dei pazienti in emergenza?. Perché la nuova Shock-Room è fondamentale per gestire i 60.000 accessi?. Cosa prevede il piano per aumentare i posti letto pediatrici?.? In Breve Nel 2025 il reparto ha gestito oltre 60mila accessi totali tra adulti e pediatria.. Nuova Shock-Room e aree isolamento con tende motorizzate auto-sanificanti per la privacy.. Piano futuro prevede 25 nuovi posti letto e 32 posti boarding per la pediatria.. Intervento su 650 metri quadri risolve criticità strutturali della clinica del 2005.. Questa mattina, 16 maggio 2026, il San Camillo-Forlanini di Roma ha inaugurato la nuova area di Accoglienza, Triage ed Emergenza-Urgenza dopo un importante intervento di riqualificazione di oltre 650 metri quadri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Oggi è la Festa dei Lavoratori. A chi è in servizio, a chi si riposa, a chi inizia un turno e a chi finalmente stacca: buon 1° maggio! E un grazie speciale alle persone che ogni giorno fanno vivere il San Camillo Forlanini con il loro lavoro, la loro presenza e la loro facebook
A Londra non c'è. Cattedrale di San Cassiano (facciata 1850, cripta 1782), Imola. #ALondranoncè x.com
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