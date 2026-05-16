San Camillo | 1,2 milioni per il nuovo Pronto Soccorso a Roma

A Roma, l'ospedale San Camillo ha annunciato un investimento di 1,2 milioni di euro per il rifacimento del nuovo Pronto Soccorso. I lavori sono finalizzati a ridurre i tempi di attesa per i codici minori e a migliorare l’efficienza del servizio. Verranno adottate nuove tecnologie per garantire una maggiore protezione della privacy dei pazienti in situazioni di emergenza. L’intervento mira a modernizzare le strutture e a rendere più rapido e sicuro il trattamento dei pazienti in pronto soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui