San Antonio elimina Minnesota finale a Ovest con i Thunder Detroit sbanca Cleveland e forza gara-7

Gli Spurs hanno vinto contro i Timberwolves a Minneapolis, grazie anche ai 21 punti di Castle, e dopo nove anni si sono qualificati per la finale. Nella stessa notte, i Thunder hanno battuto i Cavaliers a Detroit e hanno conquistato la possibilità di giocare una decisiva gara-sette. In questa fase dei playoff NBA, sono state determinate due qualificazioni per la fase finale, con alcune squadre che hanno superato le rispettive sfide in modo diretto e altre che devono ancora attendere un match decisivo.

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San Antonio sbanca il Target Center di Minneapolis e conquista la finale di Conference dell’Ovest. Si guadagna l’incrocio con Oklahoma City, forse la finale anticipata, Gara 1 è in programma dalle 2.30 di martedì, ora italiana. Gli Spurs chiudono 4-2 la serie coi Wolves trascinati da Stephon Castle di cui si parla troppo poco: appena 21enne, già fenomenale. Detroit si salva spalle al muro, stravince a Cleveland e forza Gara 7. I Pistons hanno già saputo completare la rimonta al primo turno contro Orlando, ci riprovano. La “bella” la giocheranno in casa dalle 2 di lunedì ora italiana, partiranno favoriti dopo questa prova di personalità e nervi saldi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - San Antonio elimina Minnesota, finale a Ovest con i Thunder. Detroit sbanca Cleveland e forza gara-7 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Wemby ELIMINATES OKC Thunder Sullo stesso argomento Leggi anche: NBA Playoff 2026, Oklahoma elimina i Lakers: Thunder in finale di Conference. Cleveland riapre la serie con Detroit Edwards in faccia a Wembanyama: Minnesota sbanca San AntonioGli highlights delle due partite che aprono le serie di playoff tra New York Knicks e Philadelphia 76ers e tra San Antonio Spurs e Minnesota... San Antonio elimina Minnesota, finale a Ovest con i Thunder. Detroit sbanca Cleveland e forza gara-7Gli Spurs sbancano Minneapolis trascinati dal 21enne Castle e dopo 9 anni tornano in finale. I Pistons dominano e lunedì si giocheranno la bella in casa ... msn.com