Salus tv n° 19 del 13 maggio 2026

Nel numero 19 di Salus TV, pubblicato il 13 maggio 2026, viene riportato l’evento delle celebrazioni a Roma in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere. La manifestazione si è svolta nella capitale e ha coinvolto professionisti del settore sanitario, con interventi e momenti di riconoscimento pubblico. La giornata è stata dedicata alla valorizzazione del ruolo degli infermieri, con diverse attività organizzate nel corso della giornata. La copertura include anche immagini e dichiarazioni raccolte sul posto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In questo numero: A Roma le celebrazioni per la Giornata internazionale dell’Infermiere alla presenza del Presidente Mattarella Lega del Filo d'Oro, la voce delle persone sordocieche: “Vogliamo essere libere di scegliere” Presentato in Senato il ‘Consensus Paper sulla sanità partecipata’ di Altems e Ucb Al via ‘Capire la pancia’, il progetto di Sifac e Opella dedicato ai farmacisti Immunoterapico tislelizumab approvato da Aifa per cancro a esofago, stomaco e polmone Malattie rare, il popolo AISLA in marcia verso San Pietro: udienza privata con Papa Leone XIV Prosegue l’iter di rimborsabilità anticorpi monoclonali per Alzheimer Tumore seno metastatico, Pfizer lancia ‘La voce oltre la cura" per i bisogni invisibili delle pazienti A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Alla Fiera internazionale del libro di Torino "SSN 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salus tv n° 19 del 13 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Salus tv n° 19 del 13 maggio 2026 Sullo stesso argomento Ascolti tv, i dati del 13 maggio 2026Bene la Coppa Italia Nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio 2026, su Rai1 Succede anche nelle migliori famiglie porta a casa 2. Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 13 maggio 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi.