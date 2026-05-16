Salone Libro Carrère | I russi alla Biennale? Sosteniamo quelli che combattono Putin

Durante la presentazione al Salone del Libro, uno scrittore ha commentato la questione del padiglione russo alla Biennale di Venezia, affermando di non avere un'opinione netta sulla questione, ma di ritenere importante sostenere coloro che si oppongono a Putin. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione, considerando il contesto artistico e politico che coinvolge l'evento internazionale. L'intervento si inserisce in un dibattito più ampio sulla presenza e il ruolo degli artisti russi in occasione della manifestazione.

(Adnkronos) – "Non ho un'opinione precisa sul padiglione russo alla Biennale Arte di Venezia, ma una posizione di buon senso. Bisogna distinguere. Credo che non vadano sostenuti i russi che appoggiano Putin e invece bisogna sostenere i russi che combattono il regime criminale di Putin. Mi sembra un buon segno sostenere russi buoni. I miei amici ucraini non sono affatto daccordo neppure nel sostenere i cosiddetti russi buoni. E io lo comprendo. Gli ucraini non vogliono sentir parlare di russi buoni contro Putin: per loro, sono solo quelli che pensano che la guerra contro l'Ucraina sia solo una gran rottura di palle. Ma non è così e non ne sono consapevoli". 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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