Salerno presentato il Wellness Wave Festival nella sede di Confindustria

Nella sede di Confindustria a Salerno è stata ufficialmente presentata la prima edizione del Wellness Wave Festival, un evento dedicato al benessere e alla sostenibilità. La manifestazione si svolgerà dal 21 al 24 maggio 2026, con tappe a Vietri sul Mare e a Salerno. Si tratta di un festivallaboratorio all'aperto, che coinvolgerà diverse attività e iniziative legate a questi temi. La presentazione si è svolta in via Madonna di Fatima 194, alla presenza degli organizzatori.

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