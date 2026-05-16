Salerno presentato il Wellness Wave Festival nella sede di Confindustria
Nella sede di Confindustria a Salerno è stata ufficialmente presentata la prima edizione del Wellness Wave Festival, un evento dedicato al benessere e alla sostenibilità. La manifestazione si svolgerà dal 21 al 24 maggio 2026, con tappe a Vietri sul Mare e a Salerno. Si tratta di un festivallaboratorio all'aperto, che coinvolgerà diverse attività e iniziative legate a questi temi. La presentazione si è svolta in via Madonna di Fatima 194, alla presenza degli organizzatori.
È stata presentata presso la sede di Confindustria Salerno, in via Madonna di Fatima 194 a Salerno, la I edizione del Wellness Wave Festival, il primo festivallaboratorio a cielo aperto del benessere e della sostenibilità che si terrà dal 21 al 24 maggio 2026 a Vietri sul Mare e a Salerno.I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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