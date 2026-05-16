Salerno 3 morti nei cantieri | la CGIL lancia la battaglia per la sicurezza

A Salerno si sono verificati tre incidenti mortali nei cantieri edili, portando l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro. La CGIL ha annunciato una campagna per migliorare le condizioni di sicurezza e contrastare i subappalti senza controlli adeguati. Le autorità stanno valutando l’introduzione di nuovi controlli sugli appalti pubblici, mentre si discute delle proposte sindacali per limitare le pratiche di subappalto non regolamentato. La situazione ha portato a un dibattito sulla prevenzione e sulla tutela dei lavoratori nel settore edile.

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