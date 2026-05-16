Sal Da Vinci sale nei pronostici per Eurovision 2026 ma è lontano dal podio | il televoto finale può aiutarlo

Durante la finale di Eurovision 2026, in programma questa sera, il cantante italiano si trova in una posizione migliorata nei pronostici rispetto ai giorni scorsi, anche se resta lontano dal primo posto. La sua performance e il supporto del televoto potrebbero influenzare il risultato finale, che sarà deciso anche dal voto degli spettatori. La competizione si svolge in un clima di attesa, con vari artisti provenienti da diversi paesi europei pronti a esibirsi davanti a un pubblico internazionale.

Sal da Vinci guadagna una posizione nei pronostici per la vittoria finale di Eurovision 2026, ma il cantante italiano potrebbe essere favorito dal televoto durante la finale di stasera 16 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Eurovision Song Contest 2026 • Italy • Sal Da Vinci (Per sempre si)

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