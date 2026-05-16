Sal Da Vinci può davvero vincere l’Eurovision 2026? Le quotazioni e il tifo

Il 16 maggio 2026 alle 21, la finale dell’Eurovision Song Contest si svolge presso la Wiener Stadhalle e viene trasmessa in diretta su Raiuno. Tra i partecipanti c’è anche Sal Da Vinci, che alcuni sondaggi indicano come uno dei favoriti alla vittoria. Le quotazioni di scommessa sono state monitorate negli ultimi giorni e mostrano una certa attenzione verso il suo nome. La manifestazione coinvolge numerosi artisti provenienti da diversi paesi europei e si conclude con la proclamazione del vincitore.

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Vienna, 16 maggio 2026 - Dalle 21 tutti incollati alla tv: su Raiuno va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 in diretta dalla Wiener Stadhalle. Le speranze dell’Italia sono riposte su Sal Da Vinci. Il cantautore napoletano porta sul palco ‘Per sempre sì’ con una coreografia nella quale i ballerini Marcello Sacchetta e Francesca Tocca mettono in scena i preparativi di un matrimonio, con tanto di gonna della sposa che srotolandosi rivela la bandiera tricolare e Sal Da Vinci come celebrante. epa12961771 Sal Da Vinci of Italy performs the song 'Per Sempre Si' during the dress rehearsals for the grand final of the 70th Eurovision Song Contest (ESC) in Vienna, Austria, 15 May 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sal Da Vinci può davvero vincere l’Eurovision 2026? Le quotazioni e il tifo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sal Da Vinci può vincere lEurovision 2026 Le quote shock cambiano tutto! Sullo stesso argomento Eurovision, Sal Da Vinci può vincere davvero? Ecco le quoteTutto pronto per la finalissima di Vienna con 25 Paesi in gara: l'Italia rappresentata dal vincitore del Festival di Sanremo con il brano "Per sempre... Sal Da Vinci può davvero vincere l'Eurovision? Tutte le quoteSal Da Vinci sarà davvero l'erede dei Maneskin, che hanno trionfato all'Eurovision con la loro “Zitti e buoni” nel 2021? Se lo chiedono in tanti e... Sal Da Vinci può vincere l'Eurovision 2026 con il brano Per sempre sì? Secondo Gabriele Corsi, commentatore per l'Italia insieme a Elettra Lamborghini, la risposta è sì. Ne ha parlato ospite a Deejay Chiama Italia, dove presentava il suo nuovo libro Un uom x.com Rare apparizione di San Sal da Vinci che trasforma i campi dell'Austria in insalata Caprese. reddit Sal Da Vinci può davvero vincere l’Eurovision 2026? Le quotazioni e il tifoQuante sono le possibilità che il cantautore napoletano portacolori dell’Italia possa trionfare sul palco di Vienna ... quotidiano.net Sal Da Vinci può trionfare all'Eurovision 2026? Ecco cosa ne pensano i bookmakerIl cantante vuole riportare il microfono d'argento nel Bel Paese dopo il successo dei Maneskin nel 2021 Ci siamo, è tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, 70ª edizione della ker ... tuttosport.com