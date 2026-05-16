Sal Da Vinci può davvero vincere l’Eurovision 2026? I pronostici e il tifo non solo italiano

Da quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, alle 21, va in onda su Raiuno la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, trasmessa in diretta dalla Wiener Stadhalle di Vienna. La competizione vede coinvolto anche un artista italiano, che si presenta con il brano scelto attraverso le selezioni nazionali. Sono attesi numerosi spettatori italiani e internazionali, con pronostici e scommesse che animano i commenti sui social. La serata si svolge con le esibizioni di vari paesi, prima di conoscere il vincitore di questa edizione.

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Vienna, 16 maggio 2026 - Dalle 21 tutti incollati alla tv: su Raiuno va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 in diretta dalla Wiener Stadhalle. Le speranze dell’Italia sono riposte su Sal Da Vinci. Il cantautore napoletano porta sul palco ‘Per sempre sì’ con una coreografia nella quale i ballerini Marcello Sacchetta e Francesca Tocca mettono in scena i preparativi di un matrimonio, con tanto di gonna della sposa che srotolandosi rivela la bandiera tricolare e Sal Da Vinci come celebrante. Ella Blue, la figlia di John Travolta e Kelly Preston: attrice, modella e cantautrice. Il papà: “Generosa e bellissima, non so come sia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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