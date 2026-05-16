Stasera, in diretta su Rai 1 alle 21, si svolgerà la finale dell’Eurovision Song Contest a Vienna, con la partecipazione di Sal Da Vinci. L’artista napoletano, che ha vinto il Festival di Sanremo con il canzone “Per sempre sì”, rappresenta l’Italia alla competizione europea. In passato, Sal Da Vinci ha raccontato di aver avuto un legame particolare con il Napoli, affermando di averlo considerato “una malattia” e di aver portato suo padre a vedere un calciatore famoso poco prima di un suo concerto.

Sal Da Vinci questa sera disputerà la finale dell’Eurovision Song Contest a Vienna, in diretta su Rai 1 dalle ore 21; avendo vinto al Festival di Sanremo con il brano “ Per sempre sì “, era di diritto qualificato alla competizione che vede un rappresentante per ogni Paese europeo. Poiché è anche un grande tifoso del Napoli, Sportweek ha deciso di intervistarlo proprio sulla sua squadra del cuore. Sal Da Vinci: “Il primo scudetto del Napoli ha un valore superiore agli altri”. Il cantante ha descritto Napoli in questo modo: “ Napoli è tanti uomini, artisti e scrittori, poeti e attori, figure gigantesche. Il Napoli è invece una malattia, e non sembri una banalità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sal Da Vinci: “Il Napoli è una malattia, costrinsi mio padre a portarmi a vedere Krol poco prima di un concerto”

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