Il cantautore ha raccontato di essere stato lasciato dalla moglie dopo un episodio di gelosia che ha portato a una litigata. In quella occasione, lei indossò una minigonna, e poco dopo si verificò la separazione. Successivamente, ha spiegato di aver iniziato una relazione con un'altra persona. La vicenda è stata resa nota attraverso le sue dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui tempi o altri aspetti della storia.

Dallo scorso febbraio, quando Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con una canzone sul matrimonio, c'è molta curiosità sulla sua lunga storia d'amore con Paola Pugliese, la donna al suo fianco da quarant'anni. I due si sono incontrati nel 1984, quando lei aveva 16 anni e lui ne aveva 15, e da quel momento non si sono più separati, se escludiamo una parentesi di circa un anno dopo un primo periodo di frequentazione. Scopriamo cosa è successo tra i due. Leggi anche Sal Da Vinci da giovane: le foto e i video da bambino, l'ospitata a Non è la Rai e il successoFrancesca Tocca, la ballerina-sposa di Sal... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sal Da Vinci e quella volta che la moglie lo lasciò: "Mise una minigonna... Mi fidanzai con un'altra"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sal Da Vinci in lacrime bacia la moglie e abbraccia suo figlio dopo la vittoria di Sanremo

Sullo stesso argomento

Sal Da Vinci sulla moglie Paola: «Per un anno ci lasciammo perché lei aveva indossato una minigonna, e io mi fidanzai con un’altra»A un certo punto, tuttavia, si allontanarono «per circa un anno»: «Ci siamo lasciati perché lei mise una minigonna di jeans, io mi arrabbiai, proprio...

Sal Da Vinci e la crisi con la moglie Paola: "Ci lasciammo perché mise la minigonna e mi arrabbiai"Il rapporto tra Sal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese passa anche da una rottura giovanile, nata per un motivo che oggi lo stesso artista definisce...

È cominciato tutto quanto dal principio… Forza Sal Da Vinci stasera siamo tutti con te… ACCUSSÌ # #ESCita #ESC2026 #Eurovision x.com

Rare apparizione di San Sal da Vinci che trasforma i campi dell'Austria in insalata Caprese. reddit

Sal Da Vinci: chi lo veste per l'Eurovision e di chi sono le fedi da 20mila euroScopri chi è lo stilista che veste Sal Da Vinci all'Eurovision 2026 e quanto costano i gioielli (in particolare la fede) che fa vedere durante l'esibizione. gazzetta.it

Sal Da Vinci e quella volta che la moglie lo lasciò: Mise una minigonna... Mi fidanzai con un'altraSal Da Vinci e sua moglie, Paola Pugliese, si sono lasciati da ragazzi per circa un anno: ecco che cosa era successo e l'altra donna con cui lui si fidanzò. gazzetta.it